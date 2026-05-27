男性4人組グループ「ミスタートロットジャパン」が27日、東京・カメイドクロックで、デビューアルバム「ミスタートロットジャパン−JOURNEY−」発売記念イベントを行った。同グループメンバーは牛島隆太（32）、Masato（20）、島憂樹（18）、風水ノ里恒彦（36）。オープニングナンバーではゴダイゴの名曲「銀河鉄道999」を披露し、ソロコーナーでは、アルバム収録曲でもあるカバー楽曲を各メンバーが披露した。牛島はH2O「想い出が