【ドラゴンクエストえほん ゆびさしスライムぴぴぴ】 7月17日 発売 価格：1,430円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズのスライムが登場する0・1・2歳児向けの絵本シリーズ第2弾となる「ドラゴンクエストえほん ゆびさしスライムぴぴぴ」を、7月17日に発売する。価格は1,430円。スクウェア・エニックスe-STOREで予約を受け付けて