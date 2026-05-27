【「たまごっち」30周年デザイン⽂具雑貨シリーズ】 5月下旬 発売予定 【拡大画像へ】 サンスター⽂具は、「たまごっち」30周年デザインの⽂具雑貨シリーズ全11種を5⽉下旬より発売する。全国の雑貨店・⽂具専⾨店・オンラインショップなどにて取り扱い予定。 今回発売されるのは、1996年の発売開始から2026年11⽉で30周年を迎