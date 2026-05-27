ジー・モードは、フィーチャーフォンゲームの復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」の新作として『ナムコクロニクル』を、Nintendo Switch／Steam向けに5月28日に配信することを発表した。 【画像あり】ワルキューレ、ベラボーマン、ギル、マッピー……往年のナムコキャラが勢揃い 本作は、往年のナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）作品に登場