きょう（２７日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３円高の６万４９９９円と小反発。きょうは寄り天でこそなかったものの、壮大なる尻すぼみ相場であった。日経平均は寄り後早々に１４００円超上昇し、６万６４００円台まで駆け上がった。今週明けにつけた史上最高値が６万５１５８円であるから、終値でも最高値更新はさすがに濃厚とみられたが、そこから下値を掘り続けて安値引け、マイナス圏に踏み込む寸前で取引を