今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５９円台前半を中心とする一進一退が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円９０～１５９円８０銭。 市場ではイラン情勢と原油価格動向などへの関心が高まっているが、為替相場は１６０円近辺では政府・日銀による為替介入も警戒され、上下に動きにくい状態が続いている。今晩は米５月リッチモンド連銀製造業指数の発表がある程度。明晩には米４月個人消費支