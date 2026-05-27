イーディーピーは２７日の取引終了後、第三者割当による新株及び行使価額修正条項付第１８回新株予約権の発行を決議したと発表した。竹内工業（名古屋市中川区）と槌屋（同中区）を割当予定先として、合計で新たに４８万３０００株を発行するほか、岡三証券グループの岡三証券を割当予定先として新株予約権を発行する。新株予約権の潜在株式数は３００万株。発行済み株式総数を分母とした希薄化率は最大