人気キャラクター「ちいかわ」とリポビタンのコラボキャンペーン「いっしょにがんばろう！ファイトイッパーツ！キャンペーン」が6月1日より開催される。 【写真】「ちいかわ」と「リポビタン」コラボ限定グッズを見る 本キャンペーンでは、対象商品の購入を通じて参加できる2つの施策が展開される。店頭で対象商品を購入するとオリジナルグッズがその場でもらえる企画と、購入レシート