ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番一塁」で先発出場し、8回に2戦連発となる19号同点2ランを放った。これでヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）に1本差、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に2本差を付け、本塁打王争いでア・リーグ単独トップを守った。試合は延長戦の末、3ー5で敗れた。 ■「もう完璧な“オチ”かも」 0ー2で迎