大雨や高潮などの警報や注意報が５月２８日から一新されます。大雨で甚大な被害をもたらすのが「川の氾濫」ですが、新しい防災気象情報ではどのように警戒が呼びかけられるのでしょうか。２０２４年７月。（北本アナウンサー）「雨が強く降り出しました。雨竜川は水位が高く、激しく流れています。手前にはそば畑があるが、完全に水に浸かってしまっています」記録的な大雨によって、一級河川・雨竜川はその姿を大きく変えま