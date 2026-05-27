インドネシアを拠点として、警察官をかたる特殊詐欺にかかわったとして日本人の男13人が逮捕された事件で、警視庁はアジトから押収した偽物の警察官の制服などを公開しました。警視庁が公開したのは、インドネシアのジャカルタ近郊のアジトから押収した偽物の警察官の制服です。また、警視庁はテレビ電話の際に見せたとみられる偽物の警察手帳も押収しています。警視庁によりますと、日本人の男13人はことし2月から3月にかけ、イン