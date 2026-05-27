7人組アーティストグループ・XGと、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”（カシオ計算機）がコラボレーションした新モデル『GMS5600XG』『GMA-S110XG』が、6月12日に発売される。【動画】コラボモデルのお気に入りポイントについて語るXG■“タフネス”共鳴の2モデルが誕生XGは、既存の枠を超えた「X-POP」を掲げて世界で活躍するガールズグループ。その既成概念にとらわれない挑戦的な姿勢が、G-SHOCKのブランドコンセプトである「タフネ