大阪府は22日（金）、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第3週の大阪大会に、大阪府民を無料招待すると発表した。 6月3日（水）に開幕するVNL。予選ラウンド第3週の大阪大会はAsueアリーナ大阪を会場に、女子大会が7月8日（水）～12日（日）、男子大会が7月15日（水）～19日（日）に行われる。 無料招待の対象試合は男女日本代表戦を除く海外戦。席種は