◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間27日、自身のSNSを更新。この日のロッキーズ戦で死球を受け途中交代となった大谷選手ですが、いつもと変わらない様子で健在ぶりをアピールしています。「1番・DH」でスタメン出場するも、4回の第3打席に右手に死球を受けた大谷選手。顔を大きくゆがめ痛みに耐える様子。一度は1塁ランナーとしてそのままプレーを再開したも