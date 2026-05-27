26日（火）、男子日本代表でサントリーサンバーズ大阪に所属するセッターの下川諒（26）が結婚を発表した。自身のSNSで伝えている。 鹿児島県出身の下川は亜細亜大学を卒業後、兵庫デルフィーノやVC長野トライデンツを経て、2024-25シーズンにサントリーへ入団。在籍2季目となる2025-26シーズンは、SVリーグ男子で通算49試合にベンチ入りを果たした。また2023年、2025年、