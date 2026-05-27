Mrs. GREEN APPLEがきょう27日、公式サイトとSNSにて、LINEスタンプ「ミセスのなつスタンプ」の販売を開始したことを発表した。【写真】おなじみワード＆シーンが続々！ミセスLINEスタンプ発表で「『ミセスのなつスタンプ』発売開始」「夏を“超”先取った『ミセスのなつスタンプ』LINEスタンプが本日より発売開始いたしました！」と報告し、「本格的な夏が始まる前に、ミセスと一緒に夏をはじめましょう！ぜひチェックしてく