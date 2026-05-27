親からの虐待などから保護するための施設に入所していた女子高校生に性的暴行を加えたとして、この施設の職員だった男が逮捕されました警視庁によりますと、東京・足立区にある児童保護施設の元職員、熱海和輝容疑者は今月9日、豊島区のホテルで当時15歳の女子高校生に性的暴行を加えた疑いが持たれています。熱海容疑者は、児童相談所から業務委託を受けて虐待を受けた子どもらを保護する施設に勤務していて、この施設で知り合っ