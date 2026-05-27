障がい者の就労支援を行う事業所が4億円以上を不正受給していたとして、八尾市が事業者の指定を取り消す処分を出しました。 6月末付けで指定取り消し処分を受けるのは、八尾市の就労継続支援A型事業所「テイラーズ・ギルド」です。 A型事業所では、障がい者が技能を身につけて一般企業への就職を目指しますが、企業で半年間働いた場合、人数などに応じて加算金を受け取ることができます。八尾市によりますと、この事