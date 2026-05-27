洋楽誌「rockin'on」や、国内最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」を手がけるロッキング・オン・ジャパン（ROJ）は27日までに公式サイトを更新。元従業員が、取引先の個人情報約1000人分を社外に持ち出していた事案が発覚したとして謝罪した。同社公式サイトに5月11日付で「お取引先様の個人情報に関するお知らせ」と題した文書を掲載し、「この度、当社の元従業員（2026年3月末日に退職済）により、お取引先様に関す