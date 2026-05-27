ＴＢＳは２７日、都内の同局で定例社長会見を実施。ＴＢＳラジオ「金曜ＪＵＮＫバナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」に加え、テレビでは「バナナマンのせっかくグルメ！！」など４番組でレギュラーを務めているバナナマン・日村勇紀が体調不良で休養していることについて言及した。「金曜ＪＵＮＫ」では、日村の代役出演が続く状態で放送中。ＴＢＳラジオの林慎太郎社長は、今後も代役出演が続くのかという質問に「所属事務所