気象庁は、新たな防災気象情報の提供を28日午後に始める。4種類の災害（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）ごとに警戒レベルと警報などの名称を併記し、「危険な場所から全員避難」が必要なレベル4の「危険警報」を新設。取るべき行動が直感的に分かるようにし、早期避難につなげる狙いがある。気象庁によると、危険度が高い方から、レベル5の「特別警報」、4の「危険警報」、3の「警報」、2の「注意報」。1は「早期注意情報」