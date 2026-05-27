農作物を荒らす有害獣のうち、ハクビシンによる被害が増加している。トマトやナス、果物など、単価の高い作物を狙う傾向があるといい、高知市は今年度からワナなどで捕まえた際の報償金を１頭あたり２０００円から４０００円に増やした。市農林水産課の担当者は「ハクビシンはグルメで、ワナにかけるためのエサも高価になる。報償金を上げることで、猟師の方の意欲向上にもなれば」と話している。（田中志歩）ハクビシンはジャ