G大阪は27日、吹田市内の練習場で公開トレーニングを行った。時折、雨が降る中で1時間強。30日の百年構想リーグ・プレーオフ東京V戦（パナスタ）へ向けて調整した。急成長を見せるDF池谷銀姿郎が、かつての戦友から大きな刺激を受けた。北中米W杯に臨む日本代表に選出されたFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）は小中学校時代の同級生で、バディSC江東―横浜FCジュニアユースでもともにプレーした間柄。「おめでとうとかは送りまし