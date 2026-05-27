４男の父で、タレント・中山秀征（５８）が、イギリス留学中の末っ子、四男の卒業式に、妻で元宝塚トップ娘役の白城あやかと一緒に出席したことを報告した。「四男の卒業式に出席してきました。入学式には来れなかったので良かったです。‍アートを学んでいる息子の描いた作品が展示されていました」とアートを専攻していることも説明。「学校の友達や先生をたくさん紹介してくれてありがとうだだ英語力を高めないと私