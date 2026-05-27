アメリカ・テキサス州で中間選挙での連邦上院選に向けた共和党予備選の決選投票が行われました。トランプ大統領が投票日の直前に支持を表明した候補が逆転で勝利しています。【映像】“トランプ氏支持”でパクストン氏が逆転勝利26日に実施された決選投票では、穏健派で現職のコーニン上院議員と、アメリカ第一主義を掲げる「MAGA」派のパクストン州司法長官の争いとなり、CNNは、パクストン氏が勝利を確実にしたと報じました