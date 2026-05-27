5月25日、モデルでタレントの藤田ニコルが自身の公式YouTubeチャンネルを更新。『【出産レポ】 第一子出産レポ』と題した動画を公開し、リアルな出産の様子が話題を呼んでいる。「藤田さんは《この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします》と報告。動画では、計画無痛分娩での出産に臨む姿が映されており、入院1日目からカメラを回し続けていました。子宮口を開くためのバルーン処置後には、『痛かっ