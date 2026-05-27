元℃-ute（キュート）メンバーで歌手、モデル、女優として活躍する鈴木愛理が、5月26日、自身のInstagramを更新。“芸能界屈指の仲よしコンビ” として知られる女優・岡崎紗絵とニューヨークを訪れた際のランチショットを公開し、その “ほろよい姿” がSNS上で大きな話題となっている。「鈴木さんは、《NYC lunch with @sae_okazaki》と岡崎さんの名前をからめながら《良い旅だったな。ほろよい。笑》と投稿。アップされた写真