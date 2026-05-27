【セガ アーリーサマーセール】 開催期間： PlayStation Store：5月27日～6月10日まで ニンテンドーeショップ：6月3日～6月16日まで セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「セガ アーリーサマーセール」を5月27日より順次開催する。期間はPlayStation Storeが5月27日&#