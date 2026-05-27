水上恒司と東方神起のユンホが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、稽古シーンや最大規模のワイヤーアクションなど未公開シーンを詰め込んだスペシャルメイキング映像が解禁された。【動画】未公開シーンも詰め込んだ映画『TOKYO BURST』メイキング本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務めるメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーで内田英治監督のメガホンによりユニバース化するアクションエンタ