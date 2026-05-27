全仏オープン女子テニスの世界ランク16位の大坂なおみ（フリー）は26日、全仏オープン（OP）1回戦で同47位ラウラ・ジークムント（ドイツ）に2-0で勝利し、2回戦進出を決めた。ド派手な黒ドレス姿で入場すると、世界No.1女子アリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）が絶賛していた。大坂はコートへの入場時、全身黒のロングガウンを身にまとって登場。ベンチに到着するとガウンを脱ぎ、ゴールドのウェア姿を披露した。米国で試合を