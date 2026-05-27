Snow Manの宮舘涼太が、5月29日発売となるシンコー・ミュージック・ムック「awesome！ Plus Vol.49」（シンコーミュージック・エンタテイメント）の表紙と巻頭特集に登場する。【写真】Snow Man宮舘涼太、ロイヤル＆ユニークな七変化で魅せる現在放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）は、宮舘が演じる400年後の未来からやってきた高性能アンドロイド・時沢エータと、現代に生きる出版社勤務の神