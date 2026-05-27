ジェニファー・ローレンスが主演を務める映画『DIE MY LOVE／ダイ・マイ・ラブ』が、6月12日より公開される。ジェニファーは妊娠中に出演した本作で渾身の熱演を見せ、新境地を開花させている。【写真】出演時は妊娠中だったジェニファー・ローレンス不安に陥る主人公を熱演本作にプロデューサーとしても参加するジェニファーが演じたのは、出産をきっかけに孤独や重圧に追い詰められていく主人公グレース。自身の出産時の経