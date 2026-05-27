エミリー・ブロンテの小説を大胆なビジョンで映画化したエメラルド・フェネル監督の『嵐が丘』。ラテックス素材の衣装を採用するなど、時代考証に縛られない斬新な演出が注目を集めたが、女性の体毛については史実に忠実に描きたかったようだ。【写真】ほぼつま先立ち！超ハイヒールに騒然マーゴット・ロビー『嵐が丘』イベントで魅せた圧巻スタイルPeopleによると、現地時間5月22日、英ウェールズで開催されたヘイ・フェ