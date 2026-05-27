5月18日放送のバラエティ『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、ミュージシャンの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が、“嫌いな芸能人”として鈴木紗理奈（48）を名指しし、物議を醸した騒動。あのは番組の降板を発表し、番組側も鈴木に対する謝罪声明を出したものの、騒動をめぐる余波はいまだに広がっている。発端となった番組で、あのは「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という番組の質問に答える場面で、鈴木を名指し