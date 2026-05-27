ＮＰＢは２７日、フレッシュオールスター（７月２７日・新潟）の推薦選手を発表した。ファーム・リーグのハヤテからは後藤響投手、佐藤友紀投手、佐藤英雄捕手、李健熙投手、松永将大内野手、広沢新太郎外野手、今村龍之介外野手の７人が選出された。中でも注目は広沢だ。３・４月度の「ＳＭＢＣ信託銀行ファーム月間ＭＶＰ」に選出。球団創設３年目で初の月間ＭＶＰ受賞者となった。２６日現在でファーム・リーグ３地区合わ