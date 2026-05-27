◆春季北海道高校野球大会準々決勝クラーク５―３北海（２７日・札幌モエレ沼公園）大会４連覇を目指した北海が３―５でクラークに敗れ、準々決勝で姿を消した。２点ビハインドの２回に１番・草開道澄二塁手（３年）の２ランで同点に追いついた。１点を勝ち越されて迎えた４回にも９番・小野寺泰星右翼手（２年）の適時打で試合を振り出しに戻したが、９回に最速１４７キロ右腕・森健成（２年）が２死一、二塁から右越えの