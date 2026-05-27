◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、２試合ぶりに「１番・三塁」で先発出場する。初めて２番でスタメン出場した前日２６日の日本ハム戦（甲子園）では、昨季の沢村賞右腕・伊藤の前に４打数無安打２三振。技巧派・加藤との対戦で持ち前の打棒を見せることができるか。以下、両チームのスターティングメンバー。《日本ハム》１番・遊撃水野