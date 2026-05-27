ＴＢＳは２７日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、２９日放送のＴＢＳ系「それＳｎｏｗＭａｎにやらせてください」スペシャル（金曜・後７時）に言及した。同番組にゲスト出演するあの、鈴木紗理奈は１８日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）で、あのが嫌いな芸能人として鈴木の名前を出したことで、物議を醸す事態に。放送後に鈴木が苦言を呈し、２６日には両所属事務所がコメントを発表