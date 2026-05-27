◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島のスタメンが発表された。小園海斗内野手は２戦連続ベンチスタート。前日２６日の同戦から１、２番を入れ替えた。先発は森翔平投手。今季初勝利を目指す。以下は広島のスタメン１（中）大盛穂２（右）名原典彦３（二）菊池涼介４（三）坂倉将吾５（一）モンテロ６（捕）持丸泰輝７（左）佐々木泰８（遊）矢野雅哉９（投）森翔平