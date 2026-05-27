メ～テレ（名古屋テレビ） 世界遺産で知られる岐阜県白川村では、「白川郷田植え祭り」が行われました。 この「田植え祭り」は、失われつつある昔ながらの田植えの風景を残そうと、白川郷観光協会などが毎年この季節に行っていて、今年で41回目となります。 田植えは午前10時から、荻町合掌集落にある明善寺近くの田んぼで行われました。 昔懐かしい田植え歌が響く中、伝統的な衣装を着用した16人の女性たちが