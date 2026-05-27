メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の奥飛騨温泉郷の駐車場で、去年運行を開始したばかりの観光オープンバスが燃える火事がありました。けが人はいませんでした。 消防によりますと、高山市奥飛騨温泉郷神坂の鍋平高原駐車場で、27日正午ごろ、バスガイドから「バスから火が出ている」という趣旨の通報がありました。 燃えたのは、去年運行を開始した屋根のない観光バス「おくひだマウンテンバス」で、