メ～テレ（名古屋テレビ） 選挙の直前に有権者に菓子折りを配ったとされる岐阜県の本巣市議の裁判で、市議は「何かを求めようというのは皆無」と、改めて起訴内容を否認しました。 起訴状によりますと、本巣市議の鍔本規之被告(77)は市議選直前の去年9月、支援者を通じて有権者28人に「選挙の迷惑料」として菓子折りを配った公職選挙法違反の罪に問われています。 鍔本被告は初公判で、菓子折りを配ったことは認