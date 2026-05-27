メ～テレ（名古屋テレビ） 育児休業の取得で課題となるのがカバーする側の負担です。愛知県一宮市が4月から、ある手当を支給する制度を始めました。 木曽川を挟んで岐阜県と境を接する、愛知県一宮市。 繊維をはじめとする産業が盛んな、人口37万人ほどの中核市です。 市では職員約4000人が、市民サービスに励んでいます。 スポーツセンターなど、市の関連施設を管理する仕事に励む