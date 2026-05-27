三重県の津市議選をめぐり、有権者にプリペイドカードを渡したとされる元市議の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 公職選挙法違反の罪に問われているのは、元津市議の長谷川正被告(68)です。 起訴状によりますと、長谷川被告は今年1月に行われた津市議選で当選するため、複数の有権者にプリペイドカード計34枚(額面計3万4千円)を渡したとされています。 長谷川被告は2014年から2018