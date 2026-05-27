◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手がリーグトップタイの６勝目を目指し、２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発することが決まった。２６日からの３連戦では、西川が横浜スタジアム名物の目玉チャーハン（１日５０食）を差し入れ。エスピノーザも大好物で「龍馬（西川）が用意してくれたということだけで、さらにおいしくなっています」と感謝した