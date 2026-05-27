◆ファーム・リーグ巨人４Ｘ―３ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の小浜佑斗内野手（２４）がサヨナラ打を含む２安打２打点の活躍を見せた。「２番・遊撃」で先発出場。３―３と同点に追いつかれた９回１死二塁で「昨日は自分のバントミスもあって悔しい負け方だった。何とか取り返したいと思っていた」と強い気持ちで放った打球は、右翼手の頭上を越えるサヨナラ打となった。「本当にうれしかった。こ