女優で声優の折井あゆみが25日、自身のX(旧ツイッター)で元アイドル集合ショットをアップした。 【写真】変わらないツヤツヤの髪時が経っても変わらない絆 折井は「先日、倉持明日香ちゃんと内田眞由美ちゃんの焼肉屋さん、IWAに行って来ました」と報告。さらに「うっちーとAKBの20周年の武道館で会って、今度お店行くね！って約束したので♡ お肉美味し過ぎたー」と続けた。 昨年12月に20周年