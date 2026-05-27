クリスティアン・ムンジウ監督が、映画「Fjord」で第79回カンヌ国際映画祭の最高賞パルムドールを受賞し、自身2度目の快挙を達成した。2007年の「4ヶ月、3週と2日」以来の受賞で、史上10人目となる2度受賞監督の仲間入りを果たした。 【写真】カンヌで咲いた女優賞に輝いた岡本多緒 ムンジウ監督にとって初の英語作品となる「Fjord」は、女優レナーテ・レインスヴェと俳優セバスチャン・スタンが、ノルウェ