イクオリティが展開するレザーグッズブランド「ITTI(イッチ)」が、6月2日(火)〜15日(月)の期間、渋谷スクランブルスクエア 2階 POP UP SPACE “SPACE 2”にて、初のPOP UP STORE「CROSS」を開催。ブランドの軸である上質なレザーアイテムに加え、新たにフォーカスする「ナイロンバッグ」の先行発売やモアバリエーションを展開する。「ITTI」について「ITTI」は、国内外より伝統ある素材を中心に選定し、豊富な経験より生み出される