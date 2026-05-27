バンクシー新作版画展 ゆめタウン高松(高松市三条町) 世界各地の路上などにメッセージ性が強い作品を残している正体不明のアーティスト、バンクシー。バンクシーの複製版画などが高松市で展示・販売されています。 ゆめタウン高松で開かれている「バンクシー新作版画展」です。 武器の代わりに花束を持つ少年や風船と少女を描いた作品など、バンクシーの代表作の複製版